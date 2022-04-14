Скауты «МЮ» посетили «Энфилд», чтобы оценить игру Нуньеса против «Ливерпуля»

«Манчестер Юнайтед» отправил своих скаутов на вчерашний матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Бенфикой».

Уругвайский нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес является трансферной целью многочисленных грандов, в числе которых и «Манчестер Юнайтед». В гостевом матче против «Ливерпуля» 22-летний форвард в очередной раз отметился голом, что, впрочем, не спасло его команду от вылета из Лиги чемпионов. По данным Mirror, скауты «Юнайтед» посетили данную встречу, чтобы оценить способности молодой звезды «Бенфики».

На подписание Нуньеса также претендуют «Челси», «Пари Сен-Жермен» и лондонский «Арсенал». Зимой игрока пытался приобрести английский «Вест Хэм», предлагавший «Бенфике» 60 млн фунтов стерлингов.