Немецкий клуб может перехватить тен Хага у «Манчестер Юнайтед»

Немецкий «РБ Лейпциг» вступил в борьбу за наставника «Аякса» Эрика тен Хага.

Как сообщалось в СМИ, Эрик тен Хаг крайне близок к назначению в «Манчестер Юнайтед», однако на успешного нидерландского специалиста появился ещё один претендент – «РБ Лейпциг».

По информации De Telegraaf, представители Бундеслиги предложили тен Хагу выгодный долгосрочный контракт, чтобы выиграть конкуренцию у «Манчестер Юнайтед». Руководители «Лейпцига» видят голландца тем самым человеком, который способен помочь им с достижением амбициозной цели – прервать многолетнюю гегемонию мюнхенской «Баварии» в немецком футболе.