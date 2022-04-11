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Немецкий клуб может перехватить тен Хага у «Манчестер Юнайтед»

11 Апреля 2022 • 00:46 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Норвич
1.20 6.20 15.00
16.04 17:00

Немецкий «РБ Лейпциг» вступил в борьбу за наставника «Аякса» Эрика тен Хага.

Как сообщалось в СМИ, Эрик тен Хаг крайне близок к назначению в «Манчестер Юнайтед», однако на успешного нидерландского специалиста появился ещё один претендент – «РБ Лейпциг».

По информации De Telegraaf, представители Бундеслиги предложили тен Хагу выгодный долгосрочный контракт, чтобы выиграть конкуренцию у «Манчестер Юнайтед». Руководители «Лейпцига» видят голландца тем самым человеком, который способен помочь им с достижением амбициозной цели – прервать многолетнюю гегемонию мюнхенской «Баварии» в немецком футболе.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг Эрик тен Хаг
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НОРВИЧ
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