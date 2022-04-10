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В «МЮ» считают, что Роналду не впишется в систему тен Хага

10 Апреля 2022 • 20:30 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Норвич
16.04 17:00

Криштиану Роналду может сменить клуб в ближайшие месяцы после не самого удачного сезона в «Манчестер Юнайтед».

Среди высокопоставленных лиц клуба распространено мнение о том, что 37-летний португалец не впишется в систему главного тренера Эрика тен Хага, который наверняка возглавит «красных дьяволов» с нового сезона. Об этом сообщает издание Daily Mail. Таким образом, в «Юнайтед» готовы одобрить продажу звёздного форварда уже этим летом, несмотря на действующий до 2023 года контракт.

Криштиану Роналду впервые за много лет остался без командных трофеев за сезон. В активе португальца 18 забитых мячей в 34 поединках во всех турнирах кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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