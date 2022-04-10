В «МЮ» считают, что Роналду не впишется в систему тен Хага

Криштиану Роналду может сменить клуб в ближайшие месяцы после не самого удачного сезона в «Манчестер Юнайтед».

Среди высокопоставленных лиц клуба распространено мнение о том, что 37-летний португалец не впишется в систему главного тренера Эрика тен Хага, который наверняка возглавит «красных дьяволов» с нового сезона. Об этом сообщает издание Daily Mail. Таким образом, в «Юнайтед» готовы одобрить продажу звёздного форварда уже этим летом, несмотря на действующий до 2023 года контракт.

Криштиану Роналду впервые за много лет остался без командных трофеев за сезон. В активе португальца 18 забитых мячей в 34 поединках во всех турнирах кампании.