Рангник о тен Хаге в «МЮ»: «Не знаю, решённое ли это дело»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал слухи о возможном назначении в клуб наставника амстердамского «Аякса» Эрика тен Хага. Немец заявил, что пока не может ничего подтвердить.

«Мой ответ такой же, как у тен Хага. Я не знаю, решённое ли это дело. Мы все знаем, что Эрик – это отличный тренер. Он проделал замечательную работу в «Аяксе», но сейчас не имеет смысла это обсуждать», – сказал Рангник на пресс-конференции перед матчем АПЛ с «Норвичем».

Напомним, ранее появились слухи, согласно которым Эрик тен Хаг уже подписал с «Манчестер Юнайтед» предварительный контракт. По сообщениям Фабрицио Романо, официальное объявление ожидается в ближайшие полторы недели.