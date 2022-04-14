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Ришарлисон сменил агента. Игрок интересен «МЮ»

14 Апреля 2022 • 16:57 Комментировать
Эвертон
0:0
Кристал Пэлас
отменен
Нападающий «Эвертона» Ришарлисон объявил о подписании контракта с бразильским агентством CAA Base agency. По слухам, это может быть связано с тем, что футболист летом хочет оказаться в «Манчестер Юнайтед».
 
Фабрицио Романо у себя в социальных сетях сообщает, что Ришарлисон является альтернативным вариантом для «Манчестер Юнайтед» на позицию нападающего после форварда лиссабонской «Бенфики» Дарвина Нуньеса.
 
Отмечается, что переговоры между игроком и манчестерским клубом пока не стартовали. Ришарлисон недоволен тем, что его «Эвертон» борется за выживание и не против покинуть команду летом.
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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Юнайтед Ришарлисон
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