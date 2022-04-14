Ришарлисон сменил агента. Игрок интересен «МЮ»

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон объявил о подписании контракта с бразильским агентством CAA Base agency. По слухам, это может быть связано с тем, что футболист летом хочет оказаться в «Манчестер Юнайтед».

Фабрицио Романо у себя в социальных сетях сообщает, что Ришарлисон является альтернативным вариантом для «Манчестер Юнайтед» на позицию нападающего после форварда лиссабонской «Бенфики» Дарвина Нуньеса.

Отмечается, что переговоры между игроком и манчестерским клубом пока не стартовали. Ришарлисон недоволен тем, что его «Эвертон» борется за выживание и не против покинуть команду летом.