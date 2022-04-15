Фердинанд призвал «МЮ» последовать примеру «Арсенала»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд посоветовал «красным дьяволам» последовать примеру «Арсенала» в плане стратегии развития клуба. Англичанин призвал руководство манкунианцев дать новому тренеру время и полностью доверить ему бразды управления.

«Если вы посмотрите на «Арсенал», то увидите, что они нашли тренера, они доверяют ему и позволили ему сделать некоторые вещи, в которых, вероятно, многие люди сомневались. Например, ситуация с Обамеянгом. Артета сделал то, что хотел, и «Арсенал» в данный момент находится в хорошей форме», – цитирует Фердинанда The Sun.