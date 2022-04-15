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Фердинанд призвал «МЮ» последовать примеру «Арсенала»

15 Апреля 2022 • 17:39 Комментировать
Саутгемптон
...
Арсенал
3.85 3.70 1.93
Через 21 ч. 55 мин.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд посоветовал «красным дьяволам» последовать примеру «Арсенала» в плане стратегии развития клуба. Англичанин призвал руководство манкунианцев дать новому тренеру время и полностью доверить ему бразды управления.

«Если вы посмотрите на «Арсенал», то увидите, что они нашли тренера, они доверяют ему и позволили ему сделать некоторые вещи, в которых, вероятно, многие люди сомневались. Например, ситуация с Обамеянгом. Артета сделал то, что хотел, и «Арсенал» в данный момент находится в хорошей форме», – цитирует Фердинанда The Sun.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Рио Фердинанд
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