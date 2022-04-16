Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг не против оставить Роналду в «Манчестер Юнайтед»

16 Апреля 2022 • 14:47 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
2:0
Норвич
1.28 5.90 10.00
1-й тайм

Эрик тен Хаг, которого активно связывают с назначением на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед», не против оставить в составе команды Криштиану Роналду. Ранее появлялись слухи, что португалец может покинуть клуб летом.

Как сообщает The Sun, тен Хаг считает, что опыт Роналду пригодится команде в следующем сезоне. Нидерландский специалист не против дать португальцу важную роль на поле.

Напомним, основным конкурентом тен Хага в борьбе за должность тренера «Манчестер Юнайтед» ранее считался наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино. Сообщается, что тен Хаг уже подписал с «красными дьяволами» предварительное соглашение.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НОРВИЧ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Тоттенхэм 0:1 Брайтон 1.68 4.00 5.20
Идет 39 минута Уотфорд 0:1 Брентфорд 2.75 3.20 2.75
Идет 39 минута Саутгемптон 0:0 Арсенал 3.65 3.65 2.03
Идет 39 минута Манчестер Юнайтед 2:0 Норвич 1.25 6.40 11.00
17.04  16:15 Ньюкасл ... Лестер 2.41 3.40 3.00
17.04  16:15 Вест Хэм ... Бёрнли 1.59 4.20 5.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Апреля
17:36 · Англия. Премьер-лига
Рангник считает, что Гарначо в будущем может стать важным игроком для «МЮ»
17:00 · Англия. Кубок Англии
«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
16:58 · Англия. Премьер-лига
Бадьяшиль заинтересовал «Ньюкасл», «Лейпциг», «Вест Хэм» и «Ювентус»
16:42 · Англия. Кубок Англии
Зинченко и Стеффен выйдут в основе «Манчестер Сити» на полуфинал Кубка Англии с «Ливерпулем»
16:34 · Англия. Премьер-лига
Болельщики «Лидса» купили рекламу в местном издании, чтобы отблагодарить Бьелсу
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» — «Норвич»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:0
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» — «Арсенал»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
16:27 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» неожиданно проиграл и прервал серию из четырёх побед
15:58 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» может заменить Филлипса полузащитником «Хоффенхайма» Грилличем
14:47 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг не против оставить Роналду в «Манчестер Юнайтед» 2
14:18 · Англия. Кубок Англии
Мерсон: «Уокер обороняется лучше, чем Трент»
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» — «Брайтон»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:1
13:56 · Англия. Кубок Англии
Оуэн дал прогноз на «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» 1
13:55 · Англия. Премьер-лига
Шон Райт-Филлипс «Лукаку был феноменален до того момента, как тренер сменил тактику»
13:41 · Англия. Премьер-лига
Шон Райт-Филлипс: «Пулишичу мешает его универсальность»
Все новости
Рекомендуем