Тен Хаг не против оставить Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг, которого активно связывают с назначением на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед», не против оставить в составе команды Криштиану Роналду. Ранее появлялись слухи, что португалец может покинуть клуб летом.

Как сообщает The Sun, тен Хаг считает, что опыт Роналду пригодится команде в следующем сезоне. Нидерландский специалист не против дать португальцу важную роль на поле.

Напомним, основным конкурентом тен Хага в борьбе за должность тренера «Манчестер Юнайтед» ранее считался наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино. Сообщается, что тен Хаг уже подписал с «красными дьяволами» предварительное соглашение.