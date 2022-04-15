Бергвейн может стать одной из целей тен Хага в «МЮ»

Наставник амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг, которого активно связывают с назначением в «Манчестер Юнайтед», может сделать полузащитника «Тоттенхэма» Стивена Бергвейна одной из главных трансферных целей «красных дьяволов».

Как сообщает The Sun, тен Хаг отлично осведомлён, что Бергвейн не входит в планы главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте, поэтому готов воспользоваться ситуацией и приобрести футболиста на «Олд Траффорд».

Напомним, что ранее тен Хаг пытался подписать Бергвейна в «Аякс» в январе, но сделка так и не состоялась из-за разногласий с руководством «Тоттенхэма» по цене.