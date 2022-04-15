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Бергвейн может стать одной из целей тен Хага в «МЮ»

15 Апреля 2022 • 19:42 Комментировать
Тоттенхэм
...
Брайтон
1.52 4.30 6.40
Через 17 ч. 3 мин.

Наставник амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг, которого активно связывают с назначением в «Манчестер Юнайтед», может сделать полузащитника «Тоттенхэма» Стивена Бергвейна одной из главных трансферных целей «красных дьяволов».

Как сообщает The Sun, тен Хаг отлично осведомлён, что Бергвейн не входит в планы главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте, поэтому готов воспользоваться ситуацией и приобрести футболиста на «Олд Траффорд».

Напомним, что ранее тен Хаг пытался подписать Бергвейна в «Аякс» в январе, но сделка так и не состоялась из-за разногласий с руководством «Тоттенхэма» по цене.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Стевен Бергвейн
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