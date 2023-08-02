Галоян: «Цель «Балтики» на сезон не выживание, а как минимум середина таблицы»

Полузащитник «Балтики» Артур Галоян поделился мнением о перспективах своей команды в текущем розыгрыше чемпионата России.

По словам 24-летнего футболиста, целью калининградского клуба на этот сезон является не выживание, а попадание в середину турнирной таблицы, как минимум.

«Цель «Балтики» на сезон не выживание, а как минимум середина таблицы. По игре всё хорошо, осталось только реализовывать свои моменты», — приводит слова Галояна «Чемпионат».

Напомним, что в двух стартовых турах РПЛ «Балтика» потерпела два поражения и сейчас занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице. Свой следующий матч команда из Калининграда проведёт 6 августа против «Факела». Начало — в 17:30 по московскому времени.