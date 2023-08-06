Черевченко: «Гогуа пригодится любой команде РПЛ»

Главный тренер таджикского «Истоклола» Игорь Черевченко поделился мнением об игре ивуарийского защитника Седрика Гогуа, который ранее выступал за ЦСКА «Тамбов» и «Ротор».

По мнению специалиста, нынешний уровень игры Гогуа позволяет ему выступать за любую команду РПЛ. Черевченко признался, что не удивится, если грядущей зимой защитник перейдёт в хороший европейский клуб.

«По тому, что я вижу сейчас в РПЛ, он пригодится любой команде. По нынешнему уровню хорошо вписался бы в любой состав. Я сам бывший защитник и понимаю, о чём говорю», — приводит слова Черевченко «РБ Спорт».

Цвета «Истоклола» 29-летний футболист защищает с февраля 2023 года. За эту команду защитник успел провести 10 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Сейчас портал Transfermarkt оценивает Гогуа в 150 тысяч евро.