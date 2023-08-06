Евсеев: «Победит та команда, кто совершит меньше ошибок»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Балтикой».

- Не самый удачный старт сезона для вашей команды, хотя по ключевым цифрам статистики «Факел» как минимум не уступил соперникам. В каком эмоциональном состоянии, настроении и настрое команда прибыла в Калининград?

- В рабочем состоянии с рабочим отношением к делу.

- Тренерский штаб готовился к поединку и разбирал команду соперника. Чем «Факел» сегодня может удивить, за счет каких действий и решений может одержать победу и добиться положительного результата в предстоящем матче?

- За счет того, что не проиграть в борьбе, потому что соперник является лидером по этому показателю, не допускать те ошибки, которые мы допускали в предыдущих турах, приводившие к быстрым атакам соперника, и выходу из-под прессинга. Тоже соперники в этих турах противодействовали очень большой группой. По показаниям очень много перехватов и отборов на половине поля соперника. Над этим мы работали и в теоретическом занятии объясняли. Постараемся это контролировать.

- По составу. Калинин сегодня пропускает из-за травмы, а Магаль и Квеквескири по каким соображениям?

- По разным соображениям. У нас нету основного состава, у нас все игроки основные, поэтому в той или иной степени сегодня играют одни, а завтра - другие.

- Сегодня «Факелу» и «Балтике» очень нужны турнирные очки, обе команды умеют и любят играть в атаку, создавать моменты у чужих ворот. Но в то же время велика цена ошибки в сегодняшнем матче. Как считаете, сегодня будет больше борьбы или игры?

- Я думаю, сегодня победит та команда, кто совершит меньше ошибок. Кто надежно сыграет в обороне, у той команды будет преимущество в счете.