«Балтика» минимально переиграла «Факел», впервые за 25 лет победив в РПЛ

«Балтика» и «Факел» сыграли в рамках чемпионата России. Матч третьего тура РПЛ состоялся 6 августа на стадионе «Ростех Арена».

Открывали воскресную программу третьего тура РПЛ «Балтика» и «Факел». Матч в Калининграде обе команды рассматривали как полигон для набора очков. На старте сезона у коллективов Игнашевича и Евсеева явно есть проблемы. Шесть матчей на двоих и всего одна победа. Воронежцы вообще проиграли три из трёх – «Ростову», «Сочи» и «Локомотиву». У «Балтики» одна победа есть, но для РПЛ она значения не имеет, потому что «Крылья» были повержены в Кубке России. А вот в чемпионате у Калининграда пока ноль очков, как и у Воронежа.

Уже очень хотели команды набрать первые очки. Так хотели, что сломя голову побежали вперёд и обменялись быстрыми голами. Точнее, забивали всё время футболисты «Факела». Потому что на восьмой минуте случился автогол. Банальный навес с правого фланга в центр штрафной: Кузьмин выиграл воздух, подрезал мяч головой под левую штангу. Беленов смещался и готов был забрать, но зачем-то Черов решил выставить ногу и срезал мяч аккурат в противоход вратарю – 0:1.

Прошло шесть минут и Черов слегка исправился. Василий с правого края навесил в центр штрафной площади, где никто не удержал Якимова. Форвард пробил головой в падении, а мяч рикошетом от Латышонка оказался в сетке – 1:1. Быстрый обмен голами утихомирил команды, они будто испугались собственной прыти и больше ничего не показали в первом тайме. Как оказалось, затишье было перед бурей. Ведь и во второй половине встречи случился быстрый гол.

Галоян с правого края нашёл Кузьмина. Тот моментально выдал проникающий пас на рывок Мусаеву в штрафную площадь. Тамерлан вывалился один на один с Беленовым и с правого угла вратарской покатил в противоход голкиперу – 2:1. И надо отметить, что сыграла замена, ведь Мусаев появился на поле только после перерыва. В этот раз ответа от «Факела» не последовало. На исходе часа игрового времени прошла ещё серия замен (появились Энрикес и Квеквескири) и игра затихла.

Не хватило сил на концовку матча ни «Балтике», ни «Факелу». Но калининградцем нужно было лишь удержать победный счёт, с чем они и справились. Впервые за 25 лет «Балтика» побеждает в РПЛ, с чем мы и поздравляем команду Сергея Игнашевича!