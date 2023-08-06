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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Балтика» минимально переиграла «Факел», впервые за 25 лет победив в РПЛ

06 Августа 2023 • 19:31 Комментировать (1)
Балтика
2:1
Факел
окончен

«Балтика» и «Факел» сыграли в рамках чемпионата России. Матч третьего тура РПЛ состоялся 6 августа на стадионе «Ростех Арена».

Протокол игры  
Балтика2:1Факел
(1:0) Черов Василий8'  
  14'Якимов Вячеслав (1:1)
(2:1) Мусаев Тамерлан48'  
Латышонок ЕвгенийЖиров АлександрПуцко АлександрРадмановац НиколаМаляров КириллФернандес Роберто II 79' (Дудиев Аслан ( 79') Кузьмин Максим 57' (Энрикес Анхело ( 57') Казаев ЯнПряхин Сергей 78' (Аванесян Тигран ( 78') Гузина Гедеон 46' (Мусаев Тамерлан ( 46'  81') Галоян Артур 71' (Лазарев Владислав ( 71')
Запасные: Бориско МаксимОсипов АлександрВалиахметов ЭдуардБарков ДмитрийЛамейра ЖоаоОстойич Иван
Беленов АлександрБрызгалов Сергей  34' 46' (Суслов Кирилл ( 46') Божин Сергей  79'Кудряшов ФёдорЧеров ВасилийМендель АндрейЯкимов Вячеслав 78' (Багамаев Абдула ( 78') Моцпан НикитаАльшин ИльнурМарков Евгений 66' (Долгов Александр ( 66') Аппаев Хызыр 57' (Квеквескири Ираклий ( 57')
Запасные: Гудиев ВиталийДоровских ВячеславМаксимов МаксимИвлев АндрейМагаль РусланИвахнов МатвейМастерной Владислав
06 августа. Стадион "Калининград" (Калининград).

 

Открывали воскресную программу третьего тура РПЛ «Балтика» и «Факел». Матч в Калининграде обе команды рассматривали как полигон для набора очков. На старте сезона у коллективов Игнашевича и Евсеева явно есть проблемы. Шесть матчей на двоих и всего одна победа. Воронежцы вообще проиграли три из трёх – «Ростову», «Сочи» и «Локомотиву». У «Балтики» одна победа есть, но для РПЛ она значения не имеет, потому что «Крылья» были повержены в Кубке России. А вот в чемпионате у Калининграда пока ноль очков, как и у Воронежа.

Уже очень хотели команды набрать первые очки. Так хотели, что сломя голову побежали вперёд и обменялись быстрыми голами. Точнее, забивали всё время футболисты «Факела». Потому что на восьмой минуте случился автогол. Банальный навес с правого фланга в центр штрафной: Кузьмин выиграл воздух, подрезал мяч головой под левую штангу. Беленов смещался и готов был забрать, но зачем-то Черов решил выставить ногу и срезал мяч аккурат в противоход вратарю – 0:1.

Прошло шесть минут и Черов слегка исправился. Василий с правого края навесил в центр штрафной площади, где никто не удержал Якимова. Форвард пробил головой в падении, а мяч рикошетом от Латышонка оказался в сетке – 1:1. Быстрый обмен голами утихомирил команды, они будто испугались собственной прыти и больше ничего не показали в первом тайме. Как оказалось, затишье было перед бурей. Ведь и во второй половине встречи случился быстрый гол.

Галоян с правого края нашёл Кузьмина. Тот моментально выдал проникающий пас на рывок Мусаеву в штрафную площадь. Тамерлан вывалился один на один с Беленовым и с правого угла вратарской покатил в противоход голкиперу – 2:1. И надо отметить, что сыграла замена, ведь Мусаев появился на поле только после перерыва. В этот раз ответа от «Факела» не последовало. На исходе часа игрового времени прошла ещё серия замен (появились Энрикес и Квеквескири) и игра затихла.

Не хватило сил на концовку матча ни «Балтике», ни «Факелу». Но калининградцем нужно было лишь удержать победный счёт, с чем они и справились. Впервые за 25 лет «Балтика» побеждает в РПЛ, с чем мы и поздравляем команду Сергея Игнашевича!
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Комментарии (1)
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ингерман
06 Августа 2023 в 19:34
ай в принцыпе - нармуль.. ну чё урядник - ..ух тибе а не вышая лига.. А-ха-ха-ха! )))
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