«Балтика» снова забила быстрый гол в ворота «Факела»

В стартовом воскресном матче третьего тура «Балтика» принимает «Факел». Команды резво начали поединок и забили по быстрому голу. Сначала мяч срикошетил в ворота гостей от Василия Черова, а вскоре прошла подача на Вячеслава Якимова. Не успела возобновиться игра, как калининградцы снова повели в счете. На 48-й минуте хозяева красиво в одно-два касания прошли оборону по центру, и вышедший на замену Тамерлан Мусаев технично катнул мяч мимо голкипера.

Счет стал 2:1 в пользу «Балтики», которая пока набирает три очка и выходит на девятое место. У соперника пока нет очков.

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