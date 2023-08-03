Евсеев: «Мостовой из телевизора критикует только двух людей, и меня в их числе нет»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев поделился мнением об экспертах, которые критикуют игроков и тренеров с экранов телевизоров.

По словам специалиста, говоря о таких людях, он не имел в виду бывшего полузащитника «Спартака» и сборной России Александра Мостового.

«При чём тут Мостовой? Почему его фамилия должна звучать в каждом интервью? Мостовой из телевизора критикует только двух людей. И меня в их числе нет», — приводит слова Евсеева Sport24.

После двух туров РПЛ «Факел» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, не имея в своём активе набранных очков. Свой ближайший матч команда из Воронежа проведёт 6 августа против «Балтики». Начало — в 17:30 по московскому времени.