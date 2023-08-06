Игнашевич: «Соперник предлагает такой вертикальный футбол, где если проиграл подбор, сразу момент у твоих ворот»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Факелом».

- Чем довольны сегодня больше всего? Что, может быть, расстроило в действиях ваших подопечных?

- Ничего не расстроило. Доволен, конечно. Мы победили. Сложная игра, потому что соперник предлагает такой вертикальный футбол, где если проиграл подбор, сразу момент у твоих ворот. Поэтому ребята молодцы, надежно отоборонялись. Не без ошибок, конечно, потому что так не бывает, но довольны в первую очередь тем, что калининградские болельщики сегодня поедут домой довольными. Для этого и ради этого играем, поэтому я еще раз поздравляю ребят с хорошей такой трудовой победой. Поздравляю калининградских болельщиков.

- Сыграла замена Мусаева. Это ваше внутреннее чутье, что он сможет? Чувствовали?

- Это не внутреннее чутье, это чутье нашего тренерского штаба. Они знают, что взаимозаменяемые оба, наши нападающие, Гудина и Мусаев. Они игроки достаточно одноплановые. Влажность высокая, и сегодня +31, поэтому замена плановая, она бы была более актуальной.