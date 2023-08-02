Олдскулы сводит: Евсеев и Игнашевич готовятся к первой тренерской дуэли в Премьер-лиге

В воскресенье в рамках Премьер-лиги пройдёт матч «Балтики» и «Факела». Эта игра привлекает, в том числе и дуэлью тренеров – Сергея Игнашевича и Вадима Евсеева. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает их недавние баталии на поле не только в качестве наставников, но и как игроков.

Евсеев и Игнашевич были одноклубниками

Вадим Евсеев и Сергей Игнашевич не слишком долго, но всё же играли в одной команде. Зимой 2001-го они стали одноклубниками: Игнашевич перешёл из «Крыльев Советов» в «Локомотив», куда годом ранее перебрался Евсеев. Вместе за «железнодорожников» футболисты отыграли три сезона и даже успели выиграть несколько трофеев. В 2001-м «Локомотив» завоевал Кубок страны, а через год подопечные Юрия Сёмина прервали гегемонию «Спартака», став чемпионами России. Тогда судьба первого места определилась в золотом матче против ЦСКА. И Игнашевич, и Евсеев провели на поле все 90 минут в той памятной для «Локомотива» встрече.

Всего за «Локомотив» игроки вместе выходили на поле в 71 поединке во всех турнирах. Однажды они даже смогли оба забить. В отборочном матче Лиги чемпионов сезона 2002/03 против австрийского ГАКа Игнашевич на 6-й минуте открыл счёт, а на 32-й Евсеев удвоил преимущество москвичей. Правда, в итоге встреча завершилась вничью – 3:3, но «железнодорожники» прошли дальше за счёт победы в первом поединке. Гостевой матч Лиги чемпионов именно того сезона против «Арсенала» (0:2) стал для Игнашевича и Евсеева последним совместным в майках «Локомотива».

Друг против друга

В 2004-м году Игнашевич перешёл в ЦСКА и вновь стал соперником Евсеева, который остался в «Локомотиве». Впервые же друг против друга они сыграли ещё в 2000-м, когда нынешний наставник «Балтики» выступал за «Крылья Советов». Интересно, что Игнашевич ни разу не обыграл Евсеева, пока тот защищал цвета «Локомотива». В 2000-м году «Крылья Советов» дважды проиграли со счётом 0:2. В 2004-м «армейцы» в обеих встречах уступили «железнодорожникам» со счётом 0:1, в 2006-м – 2:3 и 1:2. В 2005-м «Локомотив» выиграл одну встречу с результатом 3:2, и лишь в другой Игнашевич смог не проиграть: поединок завершился миром – 0:0.

Дважды Игнашевич всё же одержал победу над командой Евсеева. Летом 2007-го наставник «Факела» перебрался в раменский «Сатурн». В 2008-м в очной встрече ЦСКА разгромил «инопланетян» со счётом 4:0, а годом позже – 3:0.

Вместе в сборной

Играли вместе Евсеев и Игнашевич в сборной. Их совместным звёздным часов был отбор к Евро-2004. Все помнят эпичный гол Евсеева в стыковом матче в Уэльсе, который принес России победу и путевку на турнир. Игнашевич тоже сыграл не менее важную роль: его голы во многом помогли россиянам вообще пробиться в стыки. В гостевом матче со Швейцарией наша команда уже к 15-й минуте горела – 0:2. Именно дубль Игнашевича привёл матч к ничьей. Затем он же сравнял счёт в гостевой встрече с Ирландией, которая завершилась со счётом 1:1. Тем обиднее, что на самом Евро-2004 Игнашевича не было из-за травмы.

Правда, за сборную вместе игроки провели не так много матчей – всего 11. Если Игнашевич с 2002-го железно забронировал за собой место в составе национальной команды и даже выступил на чемпионате мира-2018, то Евсеев после 2005-го года в сборную не вызывался. Были в их карьере и не самые приятные встречи: оба провели кошмарный матч против Португалии, тогда российская сборная не избежала разгрома – 1:7. Последний совместный матч за сборную Игнашевич и Евсеев провели в 2005-м году, когда в Латвии в рамках отбора к чемпионату мира россияне сыграли 1:1.

Тренерские дуэли

Для Игнашевича и Евсеева предстоящий матч не станет первым противостоянием в тренерской карьере. На уровне Первой лиги они уже встречались дважды в прошлом сезоне. Игнашевич возглавлял «Балтику», а Евсеев руководил «Шинником».

В первом круге в Ярославе была зафиксирована ничья. «Балтика» открыла счёт на 29-й минуте усилиями Остойича, но после перерыва Гонгапшев принёс «Шиннику» ничью. В ответном матче калининградцы выиграли со счётом 1:0, а единственный мяч на свой счёт записал Радманович.

Отношения

Между Евсеевым и Игнашевичем сложились хорошие отношения, об этом можно судить из их публичных комментариев. Так, наставник «Факела» ещё в 2003-м отмечал, что переход в ЦСКА его бывшего одноклубника – не повод смотреть на него волком. Кроме того, в 2012-м Игнашевич принял участие в прощальном матче Евсеева. Более того, в одном из интервью он включил тренера «Факела» в свою Dream Team.

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В 2015-м нынешний тренер «Балтики» тепло отозвался о своем коллеге на презентации книги, посвящённой наставнику «Факела». «Тяжело вспомнить кого-то ещё с таким сильным характером, как у Евсеева. Горжусь, что в моей карьере был такой хороший человек и футболист, как Вадик», – сказал Игнашевич.

Встреча третьего тура «Балтика» - «Факел» состоится в Калининграде, 6 августа. Стартовый свисток прозвучит – в 17:30 мск. За текстовой трансляцией следить можно здесь.

Роман Андреев