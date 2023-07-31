Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатьев: «С «Факелом» во втором тайме «Локомотив» летал как Ту-154» эксклюзив

31 Июля 2023 • 14:03 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
05.08 20:00

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал победу «Локомотива» в матче второго тура Российской премьер-лиги с «Факелом» (4:1).

Вам не кажется, что «Локомотив» стал играть более спокойно?

За «Локомотивом» с каждый днём следят всё пристальнее. Тренер в раздевалке постепенно начинает говорить с другой интонацией, подбирая другие слова, но ещё он начинает совершать новые профессиональные назначения в своей команде. У всех ведущих игроков появляются всё новые и новые роли. Как только у футболистов появляется усталость, они теряют концентрацию и начинают обдумывать все свои действия. Сейчас же, пока футболисты свежие, все лидеры команды находятся в оптимальных кондициях и могут показывать результат.

Вам понравился второй тайм в исполнении «красно-зелёных»?

Во втором тайме команда летала на поле как Ту-154. Футболисты буквально порхали, у них очень многое получалось. Они качественно выбегали в атаку. Видно, что они находятся в оптимальном игровом и физическом состоянии.

Вы можете назвать Наира Тикнизяна мотором этого состава?

На сегодняшний день он очень хорош. По функционалу он игрок обороны. Ему не столько важно забивать, сколько не давать создавать моменты сопернику. Главный тренер видит, что он может приносить результат в атаке и даёт ему там играть. Он классно вылетает со второй или третьей позиции и забивает. С контрвыпадами соперников в таких ситуациях борются либо Карпукас, либо кто-то из центральных защитников, давая Тикнизяну играть в атаке, в которой он приносит дивиденды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Факел Борис Игнатьев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
31.07.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Балтика Балтика
1.42 4.80 7.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Июля
15:07 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Сперцян стал играть хуже»
14:58 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Спартак» обязан обыгрывать «Балтику» 2 эксклюзив
14:50 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Глебов точно не слабее Гайича»
14:45 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Селин: «О чемпионских перспективах «Краснодара» говорить рано» 1 эксклюзив
14:33 · Россия. Мелбет-Первая лига
Нападающий «Торпедо» Рейна: «Мелбет-Первая лига — очень конкурентоспособный турнир с сильными командами»
14:19 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: «Ожидаю от «Спартака» победы над «Балтикой», но думаю, что она достанется нелегко»
14:04 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА Мендес — о встрече с «Ахматом»: «Очень странный матч»
13:55 · Россия. Премьер-лига
Орещук подтвердил переход Карапузова в «Пари НН»
13:48 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Балтика» в состоянии преподнести «Спартаку» сюрприз»
13:32 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Не считаю российских судей продажными, арбитры ошибаются везде»
13:24 · Россия. Премьер-лига
Экс-президент «Локомотива» Наумов оценил прогресс Тикнизяна 1
13:18 · Россия. Премьер-лига
«Кайрат» подтвердил переговоры с «Зенитом» по Аскарову 1
13:16 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «То, что ушли Малком, Кузяев и не играет сейчас Вендел — это не драматично для «Зенита» 1
13:09 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» усилится полузащитником «Динамо»
12:55 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Тикнизян может заинтересовать «Зенит»
Все новости
Рекомендуем