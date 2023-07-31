Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал победу «Локомотива» в матче второго тура Российской премьер-лиги с «Факелом» (4:1).

Вам не кажется, что «Локомотив» стал играть более спокойно?

За «Локомотивом» с каждый днём следят всё пристальнее. Тренер в раздевалке постепенно начинает говорить с другой интонацией, подбирая другие слова, но ещё он начинает совершать новые профессиональные назначения в своей команде. У всех ведущих игроков появляются всё новые и новые роли. Как только у футболистов появляется усталость, они теряют концентрацию и начинают обдумывать все свои действия. Сейчас же, пока футболисты свежие, все лидеры команды находятся в оптимальных кондициях и могут показывать результат.

Вам понравился второй тайм в исполнении «красно-зелёных»?

Во втором тайме команда летала на поле как Ту-154. Футболисты буквально порхали, у них очень многое получалось. Они качественно выбегали в атаку. Видно, что они находятся в оптимальном игровом и физическом состоянии.

Вы можете назвать Наира Тикнизяна мотором этого состава?

На сегодняшний день он очень хорош. По функционалу он игрок обороны. Ему не столько важно забивать, сколько не давать создавать моменты сопернику. Главный тренер видит, что он может приносить результат в атаке и даёт ему там играть. Он классно вылетает со второй или третьей позиции и забивает. С контрвыпадами соперников в таких ситуациях борются либо Карпукас, либо кто-то из центральных защитников, давая Тикнизяну играть в атаке, в которой он приносит дивиденды.