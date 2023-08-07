Игрок «Балтики» Радмановац — о победе над «Факелом»: «Мы просто были лучшей командой на поле»

Защитник «Балтики» Никола Радмановац высказался о победе над «Факелом» (2:1) в матче третьего тура РПЛ.

По словам футболиста, «Балтика» очень хотела победить, так как матч РПЛ проходил на домашней арене калининградской команды впервые за последние 25 лет.

«За счёт чего удалось набрать три очка? Мы просто были лучшей командой на поле. И ребята забили два мяча — сделали ту разницу, которую была нам нужна», — цитирует Радмановаца «Матч ТВ».

В трёх турах РПЛ «Балтика» набрала три очка и сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице. Свой ближайший матч калининградская команда проведёт 10 августа против «Ахмата» в Кубке России. Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.