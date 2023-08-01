Чилийский нападающий «Балтики» Энрикес - о переезде в Россию: «Переживал из-за ситуации на Украине»

Чилийский нападающий калининградской «Балтики» Анхело Энрикес высказался о своём переезде в России.

Форвард отметил, что выбрал продолжить карьеру в России из-за того, что его привлекла лига.

«Немного переживал из-за политических событий, но мне рассказали, как все на самом деле. В Калининграде всё спокойно, проблем нет», - заявил чилиец в разговоре с «РИА Новости».

29-летний футболист перебрался в каланинградский клуб на правах свободного агента. За три матча в сезоне (два в чемпионате и один в Кубке) он отметился двумя забитыми мячами.