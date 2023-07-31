Агент — о Моцпане: «В будущем он сможет играть в российских топ-клубах»

Леонид Истрати, агент полузащитника «Факела» Никиты Моцпана, высказался о перспективах своего клиента.

Напомним, 22-летний Моцпан перешёл в воронежский клуб нынешним летом из молдавского клуба «Бэлць», за который провёл 38 матчей и забил девять голов.

«Очень талантливый парень, думаю, у него очень хорошие перспективы, всё зависит от него, думаю, в будущем он сможет играть в российских топ-клубах», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Моцпан успел провести за «Факел» три игры и отметиться в них двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Молдовы в 275 тысяч евро.