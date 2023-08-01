Защитник «Балтики» Жиров поделился мнением об уровне российского футбола

Защитник «Балтики» Александр Жиров, ранее выступавший за немецкий «Зандхаузен», высказался об уровне чемпионата России.

«Хороший уровень у нашего футбола. Есть куда расти. В принципе, как и всем чемпионатам», — приводит слова Жирова «Спорт-Экспресс».

Напомним, 32-летний футболист перешёл в «Балтику» нынешним летом на правах свободного агента. В составе калининградской команды защитник успел провести три матча, в которых результативными действиями ему отметиться не удалось.

В первых двух турах текущего розыгрыша РПЛ «Балтика» уступила «Сочи» (0:2) и «Спартаку» (1:2). Свой следующий матч новичок Премьер-лиги проведёт 6 августа против «Факела». Начало — в 17:30 по московскому времени.