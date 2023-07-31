Гол «Спартаку» стал для «Балтики» первым в элите футбола России за 25 лет

В вечернем выездном матче «Балтики» против столичного «Спартака» (1:2) случилось историческое событие для калининградского футбола. Чилийский защитник балтийцев Анхело Энрикес забил гол престижа в ворота «красно-белых» - этот гол стал первым для его клуба в чемпионате России за четверть века.

Напомним, что последний сезон, который «Балтика» провела в элите российского футбола, датируется 1998 годом.

В следующем туре РПЛ команда Сергея Игнашевича впервые в новом сезоне сыграет дома. Соперником калининградцев станет прямой конкурент по турнирной таблице - воронежский «Факел».

Более подробно о том, как «Спартак» не без труда обыграл «Балтику», читайте в обзоре от нашей редакции.