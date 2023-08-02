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Евсеев — о приходе в «Факел»: «Я прекрасно понимал, куда иду»

02 Августа 2023 • 20:38 Комментировать
Балтика
...
Факел
06.08 17:30

Наставник воронежского «Факела» Вадим Евсеев высказался о своём приходе в команду в конце прошлого сезона РПЛ.

«Идти в любую команду — риск. Когда тренер начинает работу, у него в кармане уже лежит заявление об уходе. Я прекрасно понимал, куда иду», — заявил Евсеев Sport24.

По словам специалиста, большинство людей не поддержали его решение, ему говорили, что он может испортить себе репутацию вылетом в Первую лигу.

После двух туров чемпионата России «Факел» занимает последнее место, не сумев набрать ни одного очка.

6 августа команда Евсеева встретится с «Балтикой» в третьем туре РПЛ. Начало игры — в 17:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Вадим Евсеев
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БАЛТИКА ФАКЕЛ
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