Евсеев — о приходе в «Факел»: «Я прекрасно понимал, куда иду»

Наставник воронежского «Факела» Вадим Евсеев высказался о своём приходе в команду в конце прошлого сезона РПЛ.

«Идти в любую команду — риск. Когда тренер начинает работу, у него в кармане уже лежит заявление об уходе. Я прекрасно понимал, куда иду», — заявил Евсеев Sport24.

По словам специалиста, большинство людей не поддержали его решение, ему говорили, что он может испортить себе репутацию вылетом в Первую лигу.

После двух туров чемпионата России «Факел» занимает последнее место, не сумев набрать ни одного очка.

6 августа команда Евсеева встретится с «Балтикой» в третьем туре РПЛ. Начало игры — в 17:30 по мск.