«Факел» потерял защитника на несколько недель

Воронежский «Факел» на 2-3 недели потерял своего игрока обороны Игоря Калинина. Новостью делится пресс-служба клуба Премьер-лиги.

«У нашего защитника надрыв передней поверхности бедра. Срок восстановления составит от двух до трёх недель. Желаем скорейшего возвращения в строй! Будем ждать твоего появления на поле, боец», - сообщает в официальных соцсетях «Факела».

Напомним, что «Факел» стал одной из трёх команд, не набравших даже одного очка по итогам первых двух туров РПЛ. Воронежцы с нулём набранных баллов идут на последнем месте в турнирной таблице.

В следующем туре команда Вадима Евсеева отправится в гости в Калининград, где сыграет с прямым конкурентом – «Балтикой».