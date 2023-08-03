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«Факел» потерял защитника на несколько недель

03 Августа 2023 • 17:32 Комментировать
Балтика
...
Факел
06.08 17:30

Воронежский «Факел» на 2-3 недели потерял своего игрока обороны Игоря Калинина. Новостью делится пресс-служба клуба Премьер-лиги.

«У нашего защитника надрыв передней поверхности бедра. Срок восстановления составит от двух до трёх недель. Желаем скорейшего возвращения в строй! Будем ждать твоего появления на поле, боец», - сообщает в официальных соцсетях «Факела».

Напомним, что «Факел» стал одной из трёх команд, не набравших даже одного очка по итогам первых двух туров РПЛ. Воронежцы с нулём набранных баллов идут на последнем месте в турнирной таблице.

В следующем туре команда Вадима Евсеева отправится в гости в Калининград, где сыграет с прямым конкурентом – «Балтикой».
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Евро-Футбол.Ру,
Факел Игорь Калинин
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