Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Евсеев: «Вы что, на нас уже крест поставили? Может, «Факел» будет бороться за лидирующие места»

03 Августа 2023 • 11:11 Комментировать
Балтика
...
Факел
06.08 17:30

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев поделился мнением о перспективах своей команды в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Специалист не согласился с тем, что «Факел» ждёт борьба за выживание. По мнению Евсеева, воронежская команда может претендовать на лидирующие позиции.

«Вы что, на нас уже крест поставили? Может, мы в новом сезоне будем бороться за лидирующие места, кто знает? Мы такая же команда, как и 15 остальных», — цитирует Евсеева Sport24.

Напомним, что в первых двух турах РПЛ «Факел» потерпел два поражения и сейчас занимает последнее 16-е место в турнирной таблице. Свой ближайший матч команда из Воронежа проведёт 6 августа против «Балтики». Начало — в 17:30 по московскому времени.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Факел Вадим Евсеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАЛТИКА ФАКЕЛ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Августа
12:30 · Россия. Премьер-лига
Сёмин признался, что с большим удовольствием примет участие в ретро-матче «Спартака» и сборной России
12:14 · Россия. Премьер-лига
Чанов назвал главную проблему ЦСКА
11:57 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Пари НН» Кухарчук пропустит матч с «Краснодаром» из-за травмы
11:41 · Россия. Премьер-лига
Миладинович: «Для меня Кордоба — один из лучших нападающих РПЛ»
11:27 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Рубин» не проиграет «Спартаку» в Казани» 1
11:11 · Россия. Премьер-лига
Евсеев: «Вы что, на нас уже крест поставили? Может, «Факел» будет бороться за лидирующие места»
11:03 · Россия. Премьер-лига
«Аль-Хиляль» решил проблему с оплатой трансфера Малкома
10:58 · Россия. Премьер-лига
Агент Буффона рассказал, мог ли легендарный вратарь перейти в российский клуб
10:50 · Россия. Премьер-лига
Бышовец оценил уровень игры «Краснодара»
10:41 · Россия. Премьер-лига
Евсеев: «Мостовой из телевизора критикует только двух людей, и меня в их числе нет» 2
10:26 · Россия. Премьер-лига
Евсеев: «Не планировал оставаться в «Шиннике», поэтому ушёл досрочно»
10:12 · Россия. Премьер-лига
Евсеев: «Журналисты должны готовиться к интервью и задавать нормальные вопросы» 1
09:57 · Россия. Премьер-лига
Агент не исключил возвращение Айртона в «Спартак»
09:39 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «В этом году в РПЛ будет интрига»
09:21 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Не уверен, что у «Зенита» и «Динамо» получится показать быстрый атакующий футбол»
Все новости
Рекомендуем