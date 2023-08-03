Евсеев: «Вы что, на нас уже крест поставили? Может, «Факел» будет бороться за лидирующие места»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев поделился мнением о перспективах своей команды в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Специалист не согласился с тем, что «Факел» ждёт борьба за выживание. По мнению Евсеева, воронежская команда может претендовать на лидирующие позиции.

«Вы что, на нас уже крест поставили? Может, мы в новом сезоне будем бороться за лидирующие места, кто знает? Мы такая же команда, как и 15 остальных», — цитирует Евсеева Sport24.

Напомним, что в первых двух турах РПЛ «Факел» потерпел два поражения и сейчас занимает последнее 16-е место в турнирной таблице. Свой ближайший матч команда из Воронежа проведёт 6 августа против «Балтики». Начало — в 17:30 по московскому времени.