Стартовавшие в Премьер-лиге исключительно с поражений «Балтика» и «Факел» боролись за первые очки в новом сезоне. Соперники начали с быстрых голов в те и другие ворота. На восьмой минуте Василий Черов неаккуратно сыграл у своих ворот, мяч от его ноги срикошетил мимо голкипера. Но достаточно быстро гости отыгрались, здорово вверху сыграл Вячеслав Якимов. Решающим эпизодом стал момент в самом начале второй половины, Тамерлан Мусаев поставил точку в атаке «Балтики» по центру - 2:1.

Все лучшие моменты поединка представлены ниже.