Нападающий «Балтики» Энрикес не исключил получение российского гражданства

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес высказался о возможном получении российского гражданства.

Напомним, 29-летний чилиец перешёл в «Балтику» нынешним летом из польского клуба «Медзь Легница». Энрикес не исключил получение российского гражданства в будущем, однако признался, что изучение языка даётся ему непросто.

«Трудный язык. Выучил только несколько слов — «привет», «спасибо», «лево» и «право».

Гражданство? Пока не знаю. Через многие годы — возможно», — цитирует Энрикеса Sport24.

В текущем сезоне Энрикес провёл за «Балтику» три матча и забил два гола. Контракт футболиста с калининградским клубом рассчитан до лета 2025 года.