«Балтика» и «Факел» обменялись быстрыми голами

Стартовал первый воскресный матч Премьер-лиги между «Балтикой» и «Факелом». Достаточно быстро был открыт счёт. На восьмой минуте калининградцы повели после того, как мяч курьезным образом оказался в сетке. Максим Кузьмин пробивал головой по воротам гостей, было не очень опасно. Но мяч попал в ногу Василия Черова и медленно покатился мимо голкипера, который был пойман на противоходе.

Достаточно быстро соперник отыгрался. После качественного навеса Вячеслав Якимов здорово пробил головой - 1:1.

На данный момент у команд по одному очку, они делят 11-е место.