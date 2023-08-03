Калининградская «Балтика» отдала в аренду 23-летнего нападающего Гочу Гогричани. Ближайший сезон футболист проведёт в рядах клуба Мелбет-Первой лиги – астраханского «Волгаря», пишет клубная пресс-служба.

Гогричани – уроженец Сочи, воспитанник знаменитой академии ФК «Краснодар». В минувшем сезоне футболист сыграл за клуб в 16 матчах, но отличился лишь одним голом в ворота «Уфы» и одной голевой передачей. Может сыграть как на самом центре атаки, так и на позиции оттянутого форварда и атакующего полузащитника.

«Волгарь» после трёх туров в Мелбет-Первой лиге идёт лишь на 17-м, предпоследнем месте. В прошлом сезоне клуб финишировал на 12-м месте.