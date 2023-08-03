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«Факел» отдал полузащитника в аренду во Вторую лигу

03 Августа 2023 • 18:11 Комментировать
Балтика
...
Факел
06.08 17:30

Воронежский «Факел» отдал в аренду липецкому «Металлургу» полузащитника Даниила Чернякова, делится клубная пресс-служба.

Арендное соглашение рассчитано на ближайший сезон. Отмечается, что воронежский клуб оставил за собой право вернуть футболиста в свои ряды после того, как завершится первая часть сезона.

Молодому игроку 22 года, он выступает на позиции центрального полузащитника – может сыграть как в атаке, так и в опорной зоне.

Напомним, что «Металлург» выступает в дивизионе А во Второй лиге в «серебряной группе». Соперниками липчан являются такие клубы как «Чертаново», «Амкар-Пермь», курский «Авангард» и другие.
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Евро-Футбол.Ру,
Факел Металлург Липецк трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Даниил Черняков
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