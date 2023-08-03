«Факел» отдал полузащитника в аренду во Вторую лигу

Воронежский «Факел» отдал в аренду липецкому «Металлургу» полузащитника Даниила Чернякова, делится клубная пресс-служба.

Арендное соглашение рассчитано на ближайший сезон. Отмечается, что воронежский клуб оставил за собой право вернуть футболиста в свои ряды после того, как завершится первая часть сезона.

Молодому игроку 22 года, он выступает на позиции центрального полузащитника – может сыграть как в атаке, так и в опорной зоне.

Напомним, что «Металлург» выступает в дивизионе А во Второй лиге в «серебряной группе». Соперниками липчан являются такие клубы как «Чертаново», «Амкар-Пермь», курский «Авангард» и другие.