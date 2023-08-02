Алексей Попов: «Евсеев – один из первых кандидатов на увольнение в РПЛ»

Бывший капитан пермского «Амкара» Алексей Попов уверен, что наставник «Факела» Вадим Евсеев всегда и неизменно является одним из главных кандидатов на увольнение в РПЛ.

«Евсеев – как всегда главный кандидат на увольнение в РПЛ. Его стиль футбола – противодействие сопернику, но путь развития команды в ином — в развитии спортсменов. Так и команда будет двигаться вверх, но это не его путь», - рассуждает Попов для Betonmobile.

Напомним, что «Факел» после двух туров нового сезона РПЛ прочно осел на последнем месте турнирной таблицы с нулём набранных очков. В следующем туре воронежцы в гостях сыграют с прямым конкурентом – «Балтикой» Сергея Игнашевича.

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