Вратарь «Балтики» Латышонок: «Большой разницы между РПЛ и Мелбет-Первой лигой нет»

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок после поражения в матче второго тура чемпионата России против «Спартака» (1:2) сравнил уровень РПЛ с уровнем Мелбет-Первой лиги.

Напомним, «Балтика» принимает участие в Премьер-лиге впервые за последние 25 лет. По мнению футболиста, большой разницы между высшим дивизионом российского футбола и Мелбет-Первой лигой нет.

«Есть разница в классе игроков — в Премьер-лиге более техничные футболисты, более мастеровитые. Но в целом всё то же самое. Плюс мы неплохо готовы и физически, и психологически к этой лиге», — приводит слова вратаря «РБ Спорт».

Отметим, что в первых двух турах РПЛ «Балтика» не смогла набрать ни одного очка и сейчас занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице. Свой следующий матч команда из Калининграда проведёт 6 августа против «Факела».