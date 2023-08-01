Новичок «Балтики» Энрикес: В России превосходные стадионы

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес ответил на вопрос о своих впечатлениях после переезда в Россию.

«Лучшая вещь в России? Ваши стадионы! Они просто превосходные, приезжаешь в каждый город России и видишь там уникальную арену», — приводит слова Энрикеса Sport24.

29-летний чилийский форвард пополнил состав калининградского клуба в текущее трансферное окно. Стоит отметить, что на счету Энрикеса уже два забитых мяча в трех встречах во всех турнирах.

В третьем туре чемпионата России «Балтика» будет принимать на своем поле воронежский «Факел». Игра состоится 6 августа и начнется в 17:30 по мск.