Масалитин: «Спартаку» надо считаться с «Рубином»

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матчах третьего тура РПЛ.

- Сумеет ли сохранить лидерство в таблице «Краснодар», который примет «Пари НН»?

- Нижегородцы будут очень хорошо защищаться. Первые матчи показали, что команда может терпеть в обороне и играть на контратаках. Но надо отдать должное «Краснодару» - у него очень хорошая, поставленная игра, крепкое нападение. Особенно выделяется Кордоба. Шансы у «быков» на три очка повыше, чем у нижегородцев, но гости могут и удивить.

- Чего ждете от матча «Крылья Советов» - «Ростов»?

- Ростовчане провели неплохой матч с «Зенитом», а волжане спаслись от «Динамо», когда проигрывали 1:3 по ходу матча. Мы увидим веселый футбол, с забитыми мячами.

- «Спартаку» придется трудно в Казани?

- Первые игры показали, что сейчас с Казанью надо считаться. В конце вторых таймов они допускают ошибки, поэтому пропустили от «Локомотива» и «Оренбурга». Но для «красно-белых» это будет непростой матч. «Рубин» здорово действует на контратаках, у него хороший центральный столб, который наверху неплох и за мячи цепляется, а «Спартак» регулярно пропускает.

- В матче «Оренбург» - «Урал» на чьей стороне ваши симпатии?

- Команды приблизительно одинакового уровня, поэтому все могут решить нюансы. Фактор своего поля тоже может сказаться. У «Оренбурга» имеются проблемы в обороне, и если он решит их, то победит. Но «Урал» - неуступчивая команда, которая может преподнести неприятные сюрпризы.

- «Балтика» и «Факел» очков в двух турах не набрали. Кому отдадите предпочтение?

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- Мои симпатии на стороне «Балтики». Прошедшие матчи показали, что это организованная команда. «Факел» имеет проблемы в обороне. До сезона мне казалось, что воронежцы будут играть от обороны, а матчи показали, что Евсеев тяготеет к атаке и не любит защищаться. Поэтому небольшое преимущество будет на стороне хозяев поля.

- «Сочи» одолеет «Ахмат», у которого нет очков?

Будет тяжелая игра. «Ахмату» отступать уже некуда. У него было три невнятных поражения, два из которых в чемпионате. Необходимо набирать очки. Но грозненцы будут испытывать кадровый голод в связи с болезнями футболистов и дисквалификациями. Поэтому в этом матче мои предпочтения на стороне «Сочи».

Елена Григорьевская