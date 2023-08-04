Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин: «Спартаку» надо считаться с «Рубином»

04 Августа 2023 • 15:13 Комментировать
Краснодар
...
Пари НН
1 1.63 X 3.85 2 5.80
Через 3 ч. 53 мин.

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матчах третьего тура РПЛ.

- Сумеет ли сохранить лидерство в таблице «Краснодар», который примет «Пари НН»?

- Нижегородцы будут очень хорошо защищаться. Первые матчи показали, что команда может терпеть в обороне и играть на контратаках. Но надо отдать должное «Краснодару» - у него очень хорошая, поставленная игра, крепкое нападение. Особенно выделяется Кордоба. Шансы у «быков» на три очка повыше, чем у нижегородцев, но гости могут и удивить.

- Чего ждете от матча «Крылья Советов» - «Ростов»?

- Ростовчане провели неплохой матч с «Зенитом», а волжане спаслись от «Динамо», когда проигрывали 1:3 по ходу матча. Мы увидим веселый футбол, с забитыми мячами.

- «Спартаку» придется трудно в Казани?

- Первые игры показали, что сейчас с Казанью надо считаться. В конце вторых таймов они допускают ошибки, поэтому пропустили от «Локомотива» и «Оренбурга». Но для «красно-белых» это будет непростой матч. «Рубин» здорово действует на контратаках, у него хороший центральный столб, который наверху неплох и за мячи цепляется, а «Спартак» регулярно пропускает.

- В матче «Оренбург» - «Урал» на чьей стороне ваши симпатии?

- Команды приблизительно одинакового уровня, поэтому все могут решить нюансы. Фактор своего поля тоже может сказаться. У «Оренбурга» имеются проблемы в обороне, и если он решит их, то победит. Но «Урал» - неуступчивая команда, которая может преподнести неприятные сюрпризы.

- «Балтика» и «Факел» очков в двух турах не набрали. Кому отдадите предпочтение?

Реклама


- Мои симпатии на стороне «Балтики». Прошедшие матчи показали, что это организованная команда. «Факел» имеет проблемы в обороне. До сезона мне казалось, что воронежцы будут играть от обороны, а матчи показали, что Евсеев тяготеет к атаке и не любит защищаться. Поэтому небольшое преимущество будет на стороне хозяев поля.

- «Сочи» одолеет «Ахмат», у которого нет очков?

Будет тяжелая игра. «Ахмату» отступать уже некуда. У него было три невнятных поражения, два из которых в чемпионате. Необходимо набирать очки. Но грозненцы будут испытывать кадровый голод в связи с болезнями футболистов и дисквалификациями. Поэтому в этом матче мои предпочтения на стороне «Сочи».

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Ростов Рубин Факел Краснодар Балтика Урал Валерий Масалитин Оренбург Сочи Ахмат Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ПАРИ НН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.08.23 в 20:00
Краснодар Краснодар
Пари НН Пари НН
1.61 4.20 5.80
Видео
05.08.23 в 15:00
Крылья Советов Крылья Советов
Ростов Ростов
2.48 3.60 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Августа
16:00 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский — о календаре: «Конечно, лучше играть»
15:58 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Рубина» Савицкий перешёл в «Родину» на правах аренды
15:57 · Россия. Премьер-лига
​Агент Карраскаля отреагировал на новую информацию о возможном переходе игрока в «Динамо»
15:48 · Россия. Премьер-лига
​Файзуллаев стал игроком ЦСКА официально
15:39 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Кухарчук начал бегать, в ближайшие несколько дней он войдёт в общую группу»
15:35 · Россия. Премьер-лига
​Раскрыта зарплата Рябчука в «Спартаке»
15:31 · Россия. Премьер-лига
​Агент Чавеса ответил на вопрос о трансфере в «Динамо»
15:24 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер Сперцяна считает, что стиль Гвардиолы подошёл бы игроку «Краснодара»
15:22 · Россия. Премьер-лига
​Рябчук подписал контракт со «Спартаком» - источник 1
15:06 · Россия. Премьер-лига
Попов — о тренере «Рубина»: «Рахимов не способен подняться выше восьмого-десятого места»
14:49 · Россия. Премьер-лига
​Агент: «Марио Фернандес адаптировался в «Зените»
14:42 · Россия. Премьер-лига
В агентстве бывшего игрока «Порту» высказались о возможном переходе футболиста в ЦСКА эксклюзив
14:29 · Россия. Премьер-лига
Чалов рассказал о счастливых моментах в ЦСКА
14:17 · Россия. Премьер-лига
​ВАР забыл включить микрофон – раскрыты детали скандального момента в матче «Ахмат» - ЦСКА
14:14 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Тикнизян окажется в Европе, если продолжит прогрессировать»
Все новости
Рекомендуем