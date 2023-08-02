Агент Маркова: «Сейчас он показывает, что является сильным игроком»

Агент форварда воронежского «Факела» Евгения Маркова Андрей Талаев высказался об игре своего клиента в текущем сезоне.

«Недостатка в уверенности у него точно нет – он в себе уверен и сейчас показывает, что является сильным футболистом, его рано списали. Надеюсь, в том же духе продолжит», - цитирует Талаева «РБ Спорт».

Напомним, что в недавно стартовавшем сезоне РПЛ у Маркова в активе уже два забитых гола – «Ростову» на выезде и «Локомотиву» дома. Оба матча завершились поражениями воронежцев, сейчас клуб Вадима Евсеева замыкает турнирную таблицу РПЛ с нулём баллов.

Ранее 29-летний воспитанник «Зенита» выступал за «Тосно», столичное «Динамо», тульский «Арсенал» и другие российские клубы.