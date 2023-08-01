Барков уверен, что «Балтика» не повторит путь «Торпедо» в РПЛ

Форвард «Балтики» Дмитрий Барков высказался о перспективах команды в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Чувствуется, что это другой уровень, но мы готовы к этому. «Балтика» сто процентов не будет выглядеть как «Торпедо» в прошлом сезоне. Мы сейчас начнем набирать очки, это даже не обсуждается», — приводит слова Баркова Metaratings.

Напомним, во втором туре чемпионата России «Балтика» проиграла «Спартаку» со счетом 1:2. Автором единственного гола калининградской команды в этой встрече стал новичок Анхело Энрикес.

В следующем туре РПЛ подопечные Сергея Игнашевича примут воронежский «Факел» (6 августа).