«Балтика» и «Факел» огласили стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч третьего тура Российской премьер-лиги, в котором калининградская «Балтика» примет воронежский «Факел».
Стартовый состав «Балтики»: Латышонок, Пуцко, Жиров, Радмановац, Фернандес, Кузьмин, Казаев, Маляров, Галоян, Пряхин, Гузина.
Стартовый состав «Факела»: Беленов, Кудряшов, Брызгалов, Божин, Черов, Альшин, Якимов, Мендель, Моцпан, Марков, Аппаев.
Поединок начнется в 17:30 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция пройдёт на сайте LiveResult.ru.
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