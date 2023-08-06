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Евсеев: «Мы сейчас остались и считаем, что так и будет, плывем по течению»

06 Августа 2023 • 20:02 Комментировать
Балтика
2:1
Факел
окончен

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Балтикой».

- Насколько вам кажется справедливым результат сегодняшней встречи, исходя из игрового содержания?

- Раз мы проиграли, значит, соперник на один гол больше забил и выиграл. А вытекало или не вытекало - это ни нам, ни «Балтике» отступать некуда, потому что у нас ноль было. Поэтому каждая команда хотела выиграть.

- Какие отрезки матча удались вашей команде, а какие расстроили?

- Не удались нам начало первого тайма, начало второго, потому что мы пропустили голы, когда еще не вошли в игру. Этот отрезок категорически не понравился. Понравилось, как команда реагировала на первый пропущенный мяч. Мы все равно забили ответный. Опять же начинаем играть после того, как проигрываем. Она не может меня радовать. Меня не радует отношение. Потому что если сравнивать с прошлым годом, у нас на данный момент не хватает агрессии и запредельного желания, вот и всё. Мы сейчас остались и считаем, что так и будет, плывем по течению. Нет, надо возвращаться к тому состоянию, которое нам позволило играть в Премьер-лиге, в этом компоненте нам надо добавлять.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Вадим Евсеев
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