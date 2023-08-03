Нападающий «Балтики» Энрикес допустил переход Алексиса Санчеса в российский клуб

Игрок «Балтики» Анхело Энрикес поделился мнением о возможном переходе знаменитого чилийского нападающего Алексиса Санчеса в один из российских клубов.

Напомним, что сейчас 34-летний Санчес находится в статусе свободного агента. Ранее он выступал за «Удинезе», «Барселону», лондонский «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Марсель».

«Не знаю, занята ли сейчас голова Санчеса возможностью поехать в Россию, ха-ха! Однако в будущем, если поступит хорошее предложение, он может приехать играть в один из клубов РПЛ», — приводит слова Энрикеса Sport24.

В минувшем сезоне Санчес провёл за «Марсель» 44 матча, забил 18 голов и отдал три результативные передачи.