Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Евсеев: «Журналисты должны готовиться к интервью и задавать нормальные вопросы»

03 Августа 2023 • 10:12 Комментировать (1)
Балтика
...
Факел
06.08 17:30

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев поделился мнением о журналистах.

По словам специалиста, его непросто разговорить, поскольку многие журналисты непрофессионально относятся к делу и задают плохие вопросы.

«Журналисты должны готовиться к интервью и задавать нормальные вопросы. А не так, просто для галочки. Если человек спрашивает — должен быть в теме. Не люблю непрофессионализм», — приводит слова Евсеева Sport24.

Напомним, Евсеев возглавил «Факел» в мае нынешнего года. После двух туров текущего розыгрыша чемпионата России команда из Воронежа занимает последнее 16-е место в турнирной таблице.

Свой ближайший матч «Факел» проведёт 6 августа против «Балтики». Начало — в 17:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Факел Вадим Евсеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАЛТИКА ФАКЕЛ
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
sierge
03 Августа 2023 в 11:26
Как не хватало его огненных интервью
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Августа
12:30 · Россия. Премьер-лига
Сёмин признался, что с большим удовольствием примет участие в ретро-матче «Спартака» и сборной России
12:14 · Россия. Премьер-лига
Чанов назвал главную проблему ЦСКА
11:57 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Пари НН» Кухарчук пропустит матч с «Краснодаром» из-за травмы
11:41 · Россия. Премьер-лига
Миладинович: «Для меня Кордоба — один из лучших нападающих РПЛ»
11:27 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Рубин» не проиграет «Спартаку» в Казани» 1
11:11 · Россия. Премьер-лига
Евсеев: «Вы что, на нас уже крест поставили? Может, «Факел» будет бороться за лидирующие места»
11:03 · Россия. Премьер-лига
«Аль-Хиляль» решил проблему с оплатой трансфера Малкома
10:58 · Россия. Премьер-лига
Агент Буффона рассказал, мог ли легендарный вратарь перейти в российский клуб
10:50 · Россия. Премьер-лига
Бышовец оценил уровень игры «Краснодара»
10:41 · Россия. Премьер-лига
Евсеев: «Мостовой из телевизора критикует только двух людей, и меня в их числе нет» 2
10:26 · Россия. Премьер-лига
Евсеев: «Не планировал оставаться в «Шиннике», поэтому ушёл досрочно»
10:12 · Россия. Премьер-лига
Евсеев: «Журналисты должны готовиться к интервью и задавать нормальные вопросы» 1
09:57 · Россия. Премьер-лига
Агент не исключил возвращение Айртона в «Спартак»
09:39 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «В этом году в РПЛ будет интрига»
09:21 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Не уверен, что у «Зенита» и «Динамо» получится показать быстрый атакующий футбол»
Все новости
Рекомендуем