Евсеев: «Журналисты должны готовиться к интервью и задавать нормальные вопросы»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев поделился мнением о журналистах.

По словам специалиста, его непросто разговорить, поскольку многие журналисты непрофессионально относятся к делу и задают плохие вопросы.

«Журналисты должны готовиться к интервью и задавать нормальные вопросы. А не так, просто для галочки. Если человек спрашивает — должен быть в теме. Не люблю непрофессионализм», — приводит слова Евсеева Sport24.

Напомним, Евсеев возглавил «Факел» в мае нынешнего года. После двух туров текущего розыгрыша чемпионата России команда из Воронежа занимает последнее 16-е место в турнирной таблице.

Свой ближайший матч «Факел» проведёт 6 августа против «Балтики». Начало — в 17:30 по московскому времени.