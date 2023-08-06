Игнашевич: «У «Факела» нет какой-то тактической гибкости, но, может быть, в этом скрыта сила соперника»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Факелом».

- Первый домашний матч сезона в Премьер-лиге спустя четверть века. Ощущает ваша команда и тренерский штаб, может быть, какое-то волнение, особые эмоции перед предстоящим матчем?

- Мы очень хотим порадовать наших болельщиков, в первую очередь, потому что мы играем для них и ради них. Важно, чтобы они в итоге получили удовольствие от игры и результата, с хорошим настроением вернулись домой. Что касается волнения, то это третий тур, а не двадцать третий, поэтому я думаю, что о серьезном волнении речи не идет. Волнение такое предстартовое. Это не какое-то давление, ни в коем случае.

- Вы готовились к предстоящему матчу и разбирали игру соперника. Какие слабые и сильные стороны почерпнули для себя и своей команды в игре воронежского «Факела»?

- Ровная команда «Факел» в том смысле, что очень сбалансированная игра в атаке и обороне, понятная структура. Может быть, нет какой-то тактической гибкости, но тем не менее, может быть, в этом скрыта сила соперника. Игра в атаке на двух нападающих, такая вертикальная игра. Понятно, кто будет подбирать мячи, понятно, как строятся атаки. Нам противостоит хорошо организованный соперник. В этом его главная сила.

- Интересное тренерское решение ваше - Кузьмин вместо Мусаева впереди. Как прокомментируете? Эксперимент?

- Не эксперимент, мы его уже много использовали на сборах и в этих матчах. Я думаю, что лишний игрок, который может чуть ниже опуститься в полузащиту, сегодня нам не помешает.

- Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль крайне комплиментарно высказался об игре вашей команды в прошлом туре. Для вас вообще оценка тренеров конкурирующих команд важна, вы обращаете на это внимание.

- Нет, не обращаю внимание, потому что после победы как правило именно такая оценка и идет.