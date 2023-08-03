Евсеев: «Не планировал оставаться в «Шиннике», поэтому ушёл досрочно»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев, ранее работавший в «Шиннике», рассказал о своём уходе из ярославского клуба.

По словам специалиста, он сам хотел покинуть «Шинник», поэтому ушёл из клуба досрочно в тот момент, когда до конца срока действия контракта оставался один месяц.

«С «Шинником» у меня оставался месяц до конца контракта. Ушёл досрочно, а на следующий день поступило предложение от «Факела», — цитирует Евсеева Sport24.

Напомним, Евсеев возглавляет «Факел» с начала мая текущего года. Свой ближайший матч команда из Воронежа проведёт 6 августа прости «Балтики». Начало — в 17:30 по московскому времени.