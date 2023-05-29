Сазонов — о Хвиче: «Переехать в Италию и в первый же год завоевать чемпионство — это большой результат»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов поделился мнением о победе своего соотечественника, нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, в чемпионате Италии.

Напомним, этот успех стал для неаполитанского клуба первым за последние 33 года, а сам Кварацхелия зарекомендовал себя одним из лидеров команды.

«Я безумно за него рад. Переехать в Италию и в первый же год завоевать чемпионство с клубом, который 30 лет не мог стать чемпионом, – это большой результат. Но, конечно, чемпионство – заслуга всей команды», — цитирует Сазонова Metaratings.

В текущем сезоне 22-летний Кварацхелия провёл за «Наполи» 42 матча, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач. До перехода в итальянский клуб вингер выступал за «Рубин» и «Локомотив».