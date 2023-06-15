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Чемпионат Италии. Серия А

Руди Гарсия – новый главный тренер «Наполи» официально

15 Июня 2023 • 21:57 Комментировать
Наполи
2:0
Сампдория
окончен

«Наполи» объявил о назначении Руди Гарсии на должность главного тренера.

59-летний специалист сменил Лучано Спаллетти, о чём официально сообщила пресс-служба «Наполи».

Прежним местом работы Руди Гарсии был саудовский «Аль-Наср», который наставник возглавлял с июля 2022 года по апрель 2023. Ранее француз трудился на благо «Лиона», «Марселя», «Ромы», «Лилля», «Ле Мана», «Дижона» и «Сент-Этьена».

Напомним, что Лучано Спаллетти принял решение об уходе из «Наполи» вскоре после завоевания с командой чемпионского титула Серии А, объяснив это желанием отдохнуть от тренерской работы.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи Руди Гарсия
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