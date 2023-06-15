«Наполи» объявил о назначении Руди Гарсии на должность главного тренера.

59-летний специалист сменил Лучано Спаллетти, о чём официально сообщила пресс-служба «Наполи».

Прежним местом работы Руди Гарсии был саудовский «Аль-Наср», который наставник возглавлял с июля 2022 года по апрель 2023. Ранее француз трудился на благо «Лиона», «Марселя», «Ромы», «Лилля», «Ле Мана», «Дижона» и «Сент-Этьена».

Напомним, что Лучано Спаллетти принял решение об уходе из «Наполи» вскоре после завоевания с командой чемпионского титула Серии А, объяснив это желанием отдохнуть от тренерской работы.