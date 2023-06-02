Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия стал лучшим футболистом текущего сезона в Серии А. Об этом итальянская лига сообщила на своем официальном сайте.

Напомним, 22-летний грузинский игрок пополнил состав неаполитанского клуба прошлым летом. В текущем розыгрыше чемпионата Италии Кварацхелия забил 12 мячей и стал автором 13 результативных передач в 33 матчах.

Ранее «Наполи» досрочно завоевал золотые медали чемпионата Италии. В заключительном туре подопечные Лучано Спаллетти примут на своем поле «Сампдорию». Встреча состоится 4 июня, начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.