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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» добился прогресса в переговорах с Энрике

29 Мая 2023 • 17:10 Комментировать
Наполи
...
Сампдория
04.06 19:30

Луис Энрике считается одним из фаворитов на роль преемника Лучано Спаллетти в «Наполи».

Нынешний рулевой «адзурри» принял решение отойти от дел, что недавно подтвердил президент клуба Аурелио де Лаурентис. По сведениям издания La Repubblica, переговоры «Наполи» с Луисом Энрике стремительно прогрессируют. 53-летний испанец считается первым выбором для чемпионов Италии, и недавние обсуждения приблизили стороны к заключению договора, однако некоторые детали сделки ещё предстоит урегулировать.

Предыдущим местом работы Луиса Энрике была сборная Испании. Специалист покинул должность в декабре прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Аурелио Де Лаурентис Наполи Луис Энрике
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