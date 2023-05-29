«Наполи» добился прогресса в переговорах с Энрике

Луис Энрике считается одним из фаворитов на роль преемника Лучано Спаллетти в «Наполи».

Нынешний рулевой «адзурри» принял решение отойти от дел, что недавно подтвердил президент клуба Аурелио де Лаурентис. По сведениям издания La Repubblica, переговоры «Наполи» с Луисом Энрике стремительно прогрессируют. 53-летний испанец считается первым выбором для чемпионов Италии, и недавние обсуждения приблизили стороны к заключению договора, однако некоторые детали сделки ещё предстоит урегулировать.

Предыдущим местом работы Луиса Энрике была сборная Испании. Специалист покинул должность в декабре прошлого года.