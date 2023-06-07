Президент «Наполи»: «Список потенциальных тренеров увеличился с 22 до 40»

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис высказался о процессе поиска нового наставника для чемпионов Италии.

«Список потенциальных тренеров увеличился с 22 до 40. Я проверяю, доступны ли они и могут ли они играть по схеме 4-3-3. «Наполи» должен играть по такой расстановке. Ничего другого быть не может. Помимо этого, для меня очень важно понять характер кандидатов и посмотреть, смогут ли они адаптироваться к культуре», - приводит слова известного функционера сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

Напомним, что после долгожданного завоевания чемпионского титула Лучано Спаллетти покинет тренерский пост «Наполи», который специалист занимал с 2021 года.