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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Наполи»: «Список потенциальных тренеров увеличился с 22 до 40»

07 Июня 2023 • 19:16 Комментировать
Наполи
2:0
Сампдория
окончен

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис высказался о процессе поиска нового наставника для чемпионов Италии.

«Список потенциальных тренеров увеличился с 22 до 40. Я проверяю, доступны ли они и могут ли они играть по схеме 4-3-3. «Наполи» должен играть по такой расстановке. Ничего другого быть не может. Помимо этого, для меня очень важно понять характер кандидатов и посмотреть, смогут ли они адаптироваться к культуре», - приводит слова известного функционера сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

Напомним, что после долгожданного завоевания чемпионского титула Лучано Спаллетти покинет тренерский пост «Наполи», который специалист занимал с 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Аурелио Де Лаурентис Наполи
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