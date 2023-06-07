«Наполи» снизил запрос по Осимхену

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может быть продан за менее внушительную сумму, чем предполагалось ранее.

Желающим приобрести лучшего бомбардира и лучшего форварда завершившегося розыгрыша Серии А было необходимо раскошелиться на 150 млн евро, как сообщалось ранее. Согласно информации издания La Gazzetta dello Sport, теперь в «Наполи» запрашивают за 24-летнего нигерийца не столь солидную сумму – 120 млн евро.

Интерес к Виктору Осимхену приписывался «Манчестер Юнайтед», лондонскому «Челси», мадридскому «Реалу» и «ПСЖ». Сам форвард, как известно, склоняется к переезду в Англию.