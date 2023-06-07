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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» снизил запрос по Осимхену

07 Июня 2023 • 21:24 Комментировать
Наполи
2:0
Сампдория
окончен

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может быть продан за менее внушительную сумму, чем предполагалось ранее.

Желающим приобрести лучшего бомбардира и лучшего форварда завершившегося розыгрыша Серии А было необходимо раскошелиться на 150 млн евро, как сообщалось ранее. Согласно информации издания La Gazzetta dello Sport, теперь в «Наполи» запрашивают за 24-летнего нигерийца не столь солидную сумму – 120 млн евро.

Интерес к Виктору Осимхену приписывался «Манчестер Юнайтед», лондонскому «Челси», мадридскому «Реалу» и «ПСЖ». Сам форвард, как известно, склоняется к переезду в Англию.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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