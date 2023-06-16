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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» выбыла из гонки за Осимхеном

16 Июня 2023 • 02:36 Комментировать
Наполи
2:0
Сампдория
окончен

«Бавария» не претендует на форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

24-летний футболист, ставший лучшим бомбардиром прошедшего розыгрыша Серии А, привлёк интерес множества грандов европейского футбола. В числе претендентов была и «Бавария», однако переход нигерийца в мюнхенский клуб вряд ли возможен в обозримом будущем. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, «Бавария» выбыла из борьбы за Осимхена из-за высокой стоимости нападающего. «Наполи» оценивает свою звезду в 150 млн евро.

Виктор Осимхен записал на свой счёт 31 забитый мяч и пять результативных пасов в 39 матчах завершившегося сезона во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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