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Чемпионат Италии. Серия А

Энрике хочет зарабатывать в «Наполи» не менее 8 миллионов евро за сезон

29 Мая 2023 • 09:45 Комментировать
Наполи
...
Сампдория
04.06 20:30

Известный испанский тренер Луис Энрике, находящийся сейчас в поиске нового места работы, может возглавить «Наполи».

По информации Il Matino, в итальянском клубе 53-летний специалист намерен зарабатывать не менее 8 миллионов евро за сезон. Отмечается, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис готов удовлетворить финансовые запросы именитого тренера.

Напомним, что последним местом работы Энрике была сборная Испании, которую он покинул после чемпионата мира 2022 года. Также специалист известен по своей работе в «Барселоне», с которой в 2015 году выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Луис Энрике
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